Villa San Giovanni, incontro – dibattito sul lavoro povero

“Le donne e gli uomini del Circolo villese, del Partito Democratico dello Stretto, invitano la Cittadinanza villese e della CM a partecipare a questo importante incontro di approfondimento e dibattito: mercoledì 8 novembre, ore 18, Associazione “La Cave” in Piazza G. Calabrò a Villa SG”. E’ quanto afferma Enzo Musolino, Segretario cittadino del Partito Democratico.

“Insieme a Lina Vilardi, a Maria Pascuzzi, ad Anna Maria Guarnaccia e a tutte le compagne da sempre in prima linea contro il “Lavoro Povero”, discuteremo insieme ai Sindacati più rappresentativi, nel tentativo di fare emergere il ruolo fondamentale delle rappresentanze aziendali, territoriali, confederali e della buona politica per l’affermazione dei diritti sociali nei luoghi di lavoro; partendo, appunto, dall’esperienza reggina e calabrese”, sottolinea Musolino.

Relazioneranno: Gregorio Pititto, Segretario Generale CGIL Area Metropolitana RC; Romolo Piscioneri, Segretario Generale CISL Città Metropolitana RC; Santo Biondo, Segretario Generale UIL Calabria.

Modereranno l’incontro e il successivo dibattito Enzo Musolino, Segretario del PD villese e Antonio Morabito, Segretario Metropolitano PD Reggio Calabria.