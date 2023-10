Trasporti sullo Stretto, 3° appuntamento del Circolo “L’Agorà”: protagonista il Ponte

StrettoWeb

Il prossimo 17 Ottobre, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, sul tema “Sistema dei trasporti nello Stretto: quale futuro?”. Si tratta di una serie di incontri, organizzati dal sodalizio culturale reggino su tali aspetti. Ospite del terzo appuntamento sarà Nino Liotta (innovatore dell’Area dello Stretto) che nel corso del suo intervento analizzerà la situazione relativa alla realizzazione o meno del Ponte sullo Stretto, le eventuali alternative alla stessa infrastruttura.

Il tema centrale affrontato dal gradito ospite nel corso della nuova conversazione, organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”, verterà sulla “visione”, sulla capacità di vedere oltre, la costruzione di quel “Ponte sullo Stretto” costruito senza cemento e acciaio ma con lo spirito, la voglia di consolidare un’anima comune, non solo la sommatoria di popolazione e territori, ma un’azione alta della politica, una visione da statista, che conferisce alla Regione dello Stretto un grande moltiplicatore, capace di proiettare nel futuro una volta per tutte questi territori che, da periferia della Sicilia da un lato e periferia della Calabria dall’altro, periferie dell’Italia e dell’Europa, avrebbero la spinta per divenire centro, Cuore del Mediterraneo, Ponte Continentale e soprattutto Ponte Culturale.