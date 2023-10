Il terrorista islamico di Bruxelles è arrivato in Europa con un barcone a Lampedusa: ha vissuto a Bologna e Genova | DETTAGLI

StrettoWeb

L’aggressore, Abdesalem Lassoued, tunisino di 48 anni, ha dichiarato sui social subito dopo l’accaduto di aver voluto “vendicare i musulmani“. Lassoued è stato in fuga tutta notte, fino a questa mattina, quando è stato ritrovato in un bar a fare colazione: è morto poco dopo in uno scontro a fuoco con la polizia. Era stato a Bologna nel 2016 e a Genova nel 2021.

Il sospetto attentatore di Bruxelles, Abdesalem Lassoued, è stato in passato in Italia a Bologna, per un periodo nel 2016. Nel capoluogo emiliano, secondo quanto risulta all’ANSA, fu rintracciato e identificato dalla polizia.

L’attentatore che ha ucciso due persone di nazionalità svedese ieri sera a Bruxelles sarebbe quantomeno transitato in Italia, anche se non vi sono conferme per ora delle indiscrezioni su un suo approdo iniziale a Lampedusa dalla Tunisia. In uno screenshot tratto da un video di un suo profilo Facebook, poi oscurato, si evince che è stato a Genova, forse di passaggio per recarsi in Francia. Il profilo oscurato è intitolato a Slayem Slouma, probabilmente l’alias utilizzato dal 45enne tunisino identificato come Abdesalem Lassoued.