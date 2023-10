Spirlì il primo a complimentarsi con Falcomatà: “perchè noi siamo amici veri, Bravo Giuseppe sono al tuo fianco”

StrettoWeb

E’ Nino Spirlì (Lega Nord) il primo personaggio politico a complimentarsi pubblicamente con Giuseppe Falcomatà per il suo ritorno a Palazzo San Giorgio dopo l’annullamento della condanna per il processo Miramare sentenziata dalla Corte di Cassazione. Spirlì si è esposto con due post su facebook, pubblicando due foto scattate l’11 aprile 2021 in piena pandemia quando i due erano in Tribuna Vip allo stadio Granillo mentre si giocava a porte chiuse per il Covid-19. Una presenza che aveva fatto molto discutere anche perchè Spirlì e Falcomatà erano tra i più intransigenti sul rispetto delle norme anti Covid, al punto che la Procura Federale aveva aperto un’inchiesta.

“Perché noi siamo Amici Veri. A prescindere dalle simpatie politiche (se di simpatie si può ancora parlare). Sono al Tuo fianco, Caro Giuseppe Falcomatà” ha scritto Spirlì pubblicando la prima foto di quel pomeriggio, alle 20:23 di ieri sera sul proprio profilo facebook. Dopo appena due ore, alle 22:39, una seconda foto e un secondo complimento: “Bravo, Giuseppe”.

Spirlì è un esponente storico della Lega Nord, molto vicino a Matteo Salvini, che infatti da esterno lo aveva indicato come vice Presidente della Regione Calabria dopo l’elezione di Jole Santelli. Evidentemente, per Falcomatà, anche se Reggio non si Lega per lui qualche amico leghista non è uno scandalo.