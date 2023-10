Reggio Calabria, scontro auto-scooter in pieno centro: ferita una ragazza, chiesto l’intervento dell’ambulanza | LIVE

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato pochissimi minuti fa in via Torrione, incrocio con via Cattolica dei Greci: a scontrarsi all’incrocio un’automobile che saliva verso via Aschenez e uno scooter che proseguiva dritto la sua marcia lungo via Torrione. Ferita una ragazza, a bordo dello scooter, che è riversa sull’asfalto. I passanti hanno immediatamente chiesto l’intervento dei soccorritori del 118.