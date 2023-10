Reggio, le attività di quest’anno dell’Associazione Attendiamoci: il racconto della serata di presentazione

StrettoWeb

Nella splendida cornice del Villaggio dei Giovani a Reggio Calabria, l’Associazione Attendiamoci ODV ETS ha organizzato un evento di presentazione delle attività 2023-2024 che ha visto la partecipazione di oltre duecento presenti tra giovani, adulti e famiglie e ha catturato l’attenzione di oltre 2.000 spettatori online. Ma ciò che ha reso davvero speciale questo incontro è stata l’energia travolgente dei giovani che hanno annunciato con orgoglio le numerose attività in programma.

L’evento, condotto da Vincenzo Comi – direttore della testata CityNow – ha avuto il privilegio di accogliere diverse figure di spicco delle Istituzioni e Forze dell’Ordine locali: per la Prefettura era presente il Viceprefetto Vicario, dott.ssa Maria Stefania Caracciolo; per la Questura, il Vice Commissario della Polizia di Stato, Rosalba Giarrusso; per la Guardia di Finanza, il Comandante Maurizio Cintura e per i Carabinieri, il capitano Renato Puglisi. Inoltre, era presente l’Avv. Tilde Minasi, Senatrice della Repubblica Italiana e da sempre vicina alle attività dell’Associazione.

La serata è iniziata con il caloroso saluto del presidente dell’Associazione, Alfredo Pudano, che ha sottolineato l’impegno costante nella promozione delle risorse personali e nella prevenzione del disagio giovanile, avviando il ciclo degli interventi sulle attività formative – pilastro ultraventennale dell’azione di Attendiamoci – pensate su misura e per diverse fasce d’età. Il cammino formativo Medie è ideato per ragazzi dagli 11 ai 13 anni, incentrato sull’amicizia e ispirato al tema di “Toy Story”. Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni sono state presentare le tante iniziative e novità di quest’anno e introdotta la tematica che le collegherà tutte: riscoprire il senso e dare senso, diventare responsabili e capaci di scelte significative. “Upside Down” è, invece, il titolo del percorso dedicato ai ragazzi dai 18 ai 35 anni, con l’obiettivo di invitare i partecipanti a vedere le cose da una prospettiva diversa e affrontare i grandi cambiamenti della vita, attraverso testimonianze, attività all’esterno, gite e cura della dimensione spirituale.

La novità dell’anno è sicuramente rappresentata dall’iniziativa VIBES, acronimo di Valori, Incontri, Benessere, Esperienze, Sogni: sarà un modo per condividere durante l’anno scolastico il tempo dello studio e del gioco presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello”, dotata di ampi spazi, stanze e luoghi aperti per il gioco. Grande risalto come al solito, sarà data alle attività residenziali, con i “Weekend Workshop Wisdom,” che si terranno una volta al mese presso le strutture associative e che sono un’opportunità per vivere appieno il concetto di residenzialità e di comunione.

Durante la serata sono stati svelati alcuni corsi che rappresentano un impegno significativo da parte dell’Associazione nel fornire competenze pratiche e formazione di qualità, progettati grazie alla disponibilità volontaristica di esperti, per ispirare e preparare i giovani per una vasta gamma di opportunità future e per promuovere il loro sviluppo personale e professionale. Il primo ciclo partirà con tre corsi: Stamperia Digitale – gestito da Giuseppe Tassone tecnico Roland – per imparare le competenze e le tecniche necessarie per creare materiali di comunicazione visiva di alta qualità; Giornalismo Sportivo, gestito dal giornalista Giovanni Mafrici, dedicato agli appassionati di sport e comunicazione; e Tecniche di Riprese Video – gestito dal regista Piero Siclari, per permettere ai partecipanti di padroneggiare le tecniche di ripresa, dall’uso delle videocamere alle basi dell’editing. Inoltre sono state presentate le attività legate alla creazione del parco educativo per bambini e famiglie a Marinella di Bruzzano Zeffirio, concentrate sulla natura come strumento educativo e sull’integrazione sociale. Infine, spazio agli eventi speciali in cui i giovani realizzeranno serate aggregative a tema con degustazioni di pizza o hamburger due sabati al mese.

L’evento si è concluso con un messaggio di speranza e gratitudine da parte di don Valerio Chiovaro – assistente spirituale dell’Associazione – che ha accennato alla arricchente esperienza di Casa Kerigma a Gerusalemme dove sono stati accolti oltre settanta giovani in un anno, facendo anche un riferimento alla situazione attuale nella Città Santa. E senza dimenticare di ringraziare le Istituzioni presenti e soprattutto i tantissimi volontari che rendono possibile tutta questa offerta formativa che – ricordiamo – non si limita solo alla città di Reggio Calabria, ma si estende a Milano, Pavia, Radda in Chianti e Giardini Naxos, dove l’Associazione opera da anni con attività costanti a servizio dei giovani. Tutte le info sui percorsi formativi sono visibili sulle pagine social dell’Associazione.