Reggina, la Fenice strappa 3 punti nello scontro diretto di Portici: decisivo un gol al 97°

La Fenice Amaranto ottiene la sua prima vittoria stagionale sbancando lo stadio “San Ciro” di Portici. Decisiva la rete del giovane Coppola, attaccante autore dell’unico gol, quello dello 0-1, nei minuti finali, dopo aver sprecato più di un’occasione. Tanta fatica per la squadra di Trocini, che nonostante la rete di un centravanti continua a evidenziare le lacune lampanti soprattutto davanti, ma oggi anche dietro, con numerose disattenzioni che potevano costare caro e sventate solo grazie a un ottimo portiere e all’imprecisione degli avversari. Alla fine Barillà e compagni tornano a casa con tre punti, ma forse il pari sarebbe stato il risultato più giusto.

Portici-Fenice Amaranto, la partita

Il primo tempo per gli amaranto è insufficiente, al netto della prima grande occasione del match, che capita sui piedi di Coppola, il quale spara sulla traversa da pochi metri. Poi però sale in cattedra il Portici, che comincia a prendere campo e metri, sfiorando il gol in diverse occasioni: in una di queste, colpito un clamoroso legno, che si contrappone a quello amaranto. L’inerzia è tutta dalla parte dei locali, ma la chance più ghiotta ce l’ha la Fenice in chiusura di tempo, con un rigore concesso dall’arbitro: dal dischetto si presenta il neo arrivato Marras, all’esordio, che dopo aver strappato il pallone al compagno conclude malamente il penalty, sparando alto.

Nella ripresa sembra notarsi un approccio diverso, anche per via degli ingressi di Barillà e Mungo, ma ben presto la squadra si allunga e il Portici torna a farsi vivo dalle parti di Martinez, ancora una volta tra le poche note liete. Ad allungarsi, oltre alla compagine amaranto, ci si mette anche la partita, che diventa infinita a causa di una lunga interruzione dovuta all’infortunio a uno dei due assistenti. Dopo circa 10 minuti, si riprende, ma a fare da guardialinee non ci sono più i collaboratori dell’arbitro (anche l’altro assistente si siede in panchina), ma due componenti delle società (uno per parte, così da non avvantaggiare nessuno). Quando la partita sembra volgere al termine sul pari, arriva però la rete decisiva di Coppola, che ha tutto il tempo di controllare in area e battere il portiere: l’attaccante riesce a riscattarsi dopo diverse occasioni e situazioni in cui doveva fare meglio, aiutato anche da una difesa distratta. Brividi finali dalle parti di Martinez, ma alla fine la Fenice riesce a portare a casa il risultato.