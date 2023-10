Serie D, poker Trapani e cinquina Lamezia al San Luca ma la capolista resta il Siracusa. Risultati e classifica

StrettoWeb

Andata agli archivi anche la 6ª giornata del girone I di Serie D. Non ci sono grandi sorprese. Le big continuano non a vincere, ma a stravincere. E così il Siracusa si mantiene in vetta rifilando un tris all’Acireale dopo aver sbancato il Granillo domenica scorsa, mentre il Trapani ne fa 4 al Real Casalnuovo e il Licata – prossimo avversario della Fenice Amaranto – batte per 2-0 l’Igea Virtus.

Male ancora le reggine Locri e Gioiese, sconfitte a Sant’Agata e in casa contro la Sancataldese, così come il San Luca, che in casa – dove aveva ottenuto il pari per 0-0 contro la Fenice due settimane fa – ne prende ben 5 dal nuovo Lamezia non più a guida Saladini. Prima vittoria per la Fenice, che in attesa delle due gare da recuperare è comunque già lontanissima anche solo dalla zona playoff.

Risultati Serie D girone, I 6ª giornata

Castrovillari-Akragas 1-2

Gioiese-Sancataldese 1-2

Licata-Igea Virtus 2-0

Portici-Fenice Amaranto 0-1

Sant’Agata-Locri 2-0

San Luca-Lamezia Terme 2-5

Siracusa-Acireale 3-1

Trapani-Real Casalnuovo 4-0

Ragusa-Canicattì 0-2

Classifica Serie D girone I

Siracusa 16 Trapani 15 Vibonese 12 Licata 12 Akragas 12 Sant’Agata 12 Canicattì 11 Lamezia Terme 9 Igea Virtus 7 Sancataldese 7 Acireale 6 Ragusa 6 Real Casalnuovo 6 San Luca 4 Fenice Amaranto 4 Locri 4 Portici 3 Gioiese 3 Castrovillari 0