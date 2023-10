Torna su Rai 2 il reality The Apprentice con Flavio Briatore: aperte le iscrizioni | INFO

StrettoWeb

Torna su Rai 2, dopo dieci anni, il reality The Apprentice, dove aspiranti uomini e donne d’affari devono superare una serie di prove manageriali per poter poi lavorare alle dipendenze di Flavio Briatore, per almeno un anno, con uno stipendio a sei cifre. Nelle scorse edizioni il Boss, Briatore, era seguito dai suoi collaboratori Patrizia Spinelli e Simone Avogadro di Vigliano.

Prodotto in Italia da Fremantle Media The Apprentice torna dunque dopo più di 10 anni. “Vi ricordate la trasmissione dove “Sei fuori“? – chiede Briatore nel video di lancio pubblicato su suoi social –. Io ero il boss e sarò ancora il boss!“. Il programma, spiega Flavio Briatore, “andrà in onda nella primavera 2024 su Rai 2“.

Chi ha tra i 19 e i 35 anni e vuole partecipare può inviare il curriculum alla e-mail: TheApprenticeitalia@fremantle.com.