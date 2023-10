Ponte sullo Stretto, giornata di studio organizzata dal Circolo “L’Agorà” con Nino Liotta

StrettoWeb

Si è svolto il terzo dei quattro appuntamenti sul tema “Sistema dei trasporti nello Stretto: quale futuro?” organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Nel corso della terza giornata di studi si è parlato della situazione e delle varie vicende che riguardano le tematiche inerenti alla realizzazione o meno del Ponte sullo Stretto e le eventuali alternative alla stessa infrastruttura. Ospite del terzo appuntamento è stato Nino Liotta (innovatore dell’Area dello Stretto) che nel corso del suo intervento ha analizzato la situazione relativa alla realizzazione o meno del Ponte sullo Stretto, le eventuali alternative alla stessa infrastruttura, visto che lo stessa è tornata all’apice di dibattimenti e/o progettualità nell’ambito delle valutazioni che si accompagnano ai progetti di alta velocità dei treni in Calabria e Sicilia.

Nel corso della conversazione sono stati accesi i riflettori sul dovuto attenzionamento all’opera che – come più volte affermato in diverse occasioni dallo stesso Liotta – dovrà essere interessata da adeguate e precisi parametri di valutazione. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da martedì 17 ottobre.