E’ morto uno dei 3 italo-israeliani dispersi: non si avevano più notizie dall’attacco di Hamas

E’ morto uno dei tre italo-israeliani dispersi, di cui non si avevano più notizie dall’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Si tratta di Evitar Moshe Kipnis. Lo apprende l’Ansa da fonti locali. Insieme a lui era scomparsa anche Liliach Le Havron, la moglie, dal kibbutz di Beeri dove sono stati trovati 108 cadaveri. Evitar Moshe Kipnis è stato identificato tra le vittime in base all’esame del Dna. Non ci sono però conferme sulla sorte della moglie.

La conferma arriva anche da Farnesina, la quale ribadisce che le autorità israeliane hanno certificato, attraverso esame Dna, il decesso di Eviatar Moshe Kipnis, cittadino italiano-israeliano di 65 anni, irreperibile da sabato 7 ottobre. L’ambasciata d’Italia a Tel Aviv è in contatto con la famiglia per assicurare loro ogni possibile assistenza in questo difficile momento. Nell’esprimere le condoglianze ai familiari del signor Kipnis, il vicepremier Antonio Tajani ribadisce il massimo impegno del Governo per rintracciare gli altri due cittadini italo-israeliani tutt’ora irreperibili.