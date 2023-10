Milazzo, messa in sicurezza degli incroci di via Rizzo con via Celi e in piazza Mazzini

StrettoWeb

Nei prossimi giorni avranno inizio, a Milazzo, i lavori per la messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche nella via Ettore Celi incrocio via Giorgio Rizzo e in piazza Mazzini. Si tratta di due interventi importanti. Il primo consentirà di porre fine alla sosta selvaggia proprio all’incrocio tra le due strade che determina problemi alla viabilità, il secondo di evitare svolte in totale violazione delle norme al codice della strada nella via Massimiliano Regis per chi proviene dalla stessa piazza Mazzini, o in via Calì per coloro che giungono dalla via Umberto I.

Altri lavori sono previsti, a seguire a San Marco dove avverrà la sistemazione del quadrivio di San Marco che presenta delle ataviche criticità che condizionano anche la circolazione veicolare e agli incroci di via Orsa Maggiore con via Maio Mariano, via Birago e via Giorgio Rizzo e tra la via Massimo Scala e la via Vittorio Veneto. Si tratta di interventi finalizzati a migliorare la qualità insediativa e la possibilità di garantire maggiore libertà di movimento ai pedoni, ma soprattutto potenziare le condizioni di sicurezza stradale ¬– afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo ¬- . L’obiettivo è offrire una città, sia il centro urbano che la periferia, pienamente vivibile, capace di garantire più fruibilità e alleata a particolari categorie di persone “deboli”: disabili, anziani, genitori con passeggini e bambini. Anche queste opere saranno realizzate senza alcun onere per il bilancio comunale, rientrando nell’ambito di altri interventi di rigenerazione urbana con abbattimento barriere architettoniche da eseguire sul territorio comunale, finanziati dallo Stato con Decreto del Ministero dell’Interno nell’ambito delle risorse assegnate nel periodo 2020/24 attraverso il PNRR.