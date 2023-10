Incendio minaccia il cimitero di Sant’Eufemia d’Aspromonte | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Mentre la vicina Bagnara Calabra va a fuoco, anche a Sant’Eufemia d’Aspromonte è scoppiato un incendio. Le fiamme sono divampate in zona Paese vecchio, sopra la vecchia galleria della stazione. Nessuno è ancora intervenuto per domare il rogo che prosegue dal pomeriggio di oggi. Anche nel caso di Sant’Eufemia, come in quello di Bagnara, le fiamme stanno mettendo a rischio il cimitero.

Si attendono gli interventi dei Vigili del fuoco per evitare che l’incendio si propaghi ulteriormente. Di seguito un breve video e a corredo alcune foto del rogo.

Le immagini dell'incendio a Sant'Eufemia