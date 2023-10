Finge infarto per 20 volte pur di non pagare al ristorante: arrestato

StrettoWeb

Oggigiorno, si sa, la truffa può essere dietro l’angolo: ma il modus operandi, purtroppo per i truffatori, deve evolvere velocemente per non incappare nella giustizia. Il protagonista della vicenda che vi stiamo per raccontare, ha infatti escogitato un piano alquanto creativo per farla franca per ben 19 volte. La 20esima però, gli è andata male: l’uomo, un 50enne lituano residente ad Alicante, frequentava diversi ristoranti per gustare le prelibatezze proposte ma, al momento del conto, fingeva un infarto per non pagare.

Nel giro di pochi mesi, l’uomo ha simulato un attacco cardiaco ed è riuscito a mangiare gratis diversi piatti, anche costosi, quali astice e drink molto ricercati. Ma una truffa non è per sempre: la resa dei conti è arrivata qualche giorno fa quando l’uomo, dopo aver consumato una paella e due whisky di una nota marca, ha finto di dover tornare nel suo albergo dove aveva lasciato il portafoglio. Ostacolato dal proprietario alla porta, il truffatore si è gettato a terra simulando i sintomi di un infarto. Questa volta però, gli è andata malissimo: lo staff non gli ha creduto e, invece di chiamare i soccorsi, ha allertato la Polizia. L’uomo dovrà ora scontare la pena in carcere per frode ma non sembra preoccupato: all’arrivo degli agenti infatti, si è mostrato sorridente.