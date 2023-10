Catania, aereo non decolla per un guasto: sette voli dirottati

StrettoWeb

Un Boeing di Ryanair diretto a Bologna stamane ha interrotto la procedura di decollo dall’aeroporto di Catania probabilmente per un guasto tecnico ed è stato poi spinto nel parcheggio. Sono scattate le procedure di emergenza ma non è stato necessario intervenire. Cinque voli in arrivo sono stati dirottati a Palermo e due a Lamezia Terme.