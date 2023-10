StrettoWeb

“Dopo anni di immobilismo, piccoli grandi passi, per ripartire. Già consegnate le prime 3 nuove ambulanze. Oggi in arrivo altri 7 veicoli. Entro il 31 ottobre in consegna le restanti 50 nuove ambulanze“, è quanto annuncia il commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto.

“Al lavoro anche per implementare il contingente di medici cubani a supporto dell’emergenza urgenza“, conclude il presidente della Regione Calabria Occhiuto.