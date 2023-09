Viola Basket, sulle nuove maglie insieme a Myenergy arriva anche 2F Motors: erano insieme nella cordata per la Reggina

StrettoWeb

Gli imprenditori reggini ci sono e investono nello sport della città. 2F Motors è infatti il nuovo “Top Sponsor” della Viola per la stagione sportiva 2023/2024. Lo ha appena annunciato la società neroarancio in un comunicato ufficiale. Con l’arrivo di 2F Motors come “Top Sponsor”, si rinforza il quadro di investimenti nella squadra di basket cittadina da parte degli investitori reggini che avevano provato a rilevare la Reggina. Il Main Sponsor della Viola, infatti, è Myenergy che aveva il 30% della cordata con Bandecchi, mentre 2F Motors aveva un altro 10% nello stesso gruppo di investitori che è stato però respinto dal sindaco Brunetti.

Nel Comunicato stampa, la Viola si dice “lieta” di annunciare un accordo di sponsorship che vedrà l’azienda reggina di vendita e noleggio auto sulla maglia neroarancio, proprio sotto Myenergy.

2F Motors è una concessionaria automobilistica leader del settore, lanciata a Reggio Calabria da Francesco Scaramozzino nel 2019. L’azienda fornisce agli acquirenti i dati, le risorse e gli strumenti necessari per prendere decisioni sull’acquisto di automobili. L’azienda ha sede a Reggio Calabria e Cosenza ed effettua vendita e consegna di autovetture su tutto il territorio nazionale con puntualità e precisione. E’ un’attività dinamica e di successo con personale altamente qualificato, pronto a rispondere e soddisfare ogni esigenza della clientela. L’azienda si occupa con successo di noleggio auto a breve e lungo termine, propone una ampia scelta di veicoli e la possibilità di noleggio senza utilizzo di Carta di credito. Le concessionarie dispongono di ampi spazi espositivi e back-office gestiti da personale qualificato e dedicato alla clientela.

Grande soddisfazione per l’accordo è stata espressa dalla società neroarancio e da Francesco Scaramozzino di 2F Motors: “abbiamo scelto di condividere il progetto della Viola che esprime impegno e passione per portare in alto valori che condividiamo e soprattutto la parte positiva della Reggio impegnata per far crescere il proprio territorio, come recita il nostro slogan: Tutto inizia da un sogno! A questo seguono dedizione e passione“.