Esordio col botto in Serie C. Questa sera di fronte Catania e Crotone, alla prima degli etnei dopo il ritorno in terza serie. Il Massimino sold out, vestito a festa dopo i grandi numeri della scorsa stagione, viene però gelato da Tribuzzi, che sigla il gol decisivo a metà ripresa, regalando la vittoria ai pitagorici per 0-1.

La squadra calabrese, che ieri ha ufficializzato l’ex Reggina Loiacono, è insieme agli etnei tra le favorite per la vittoria del campionato.