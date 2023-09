Reggio Calabria, un giorno di ordinaria follia in via Cappuccinelli

StrettoWeb

A causa di una grossa voragine apertasi ieri, via Cappuccinelli è completamente paralizzata. Il traffico è bloccato, ma soprattutto i lavori in corso con la strada chiusa non sono appositamente segnalati. E così centinaia di automobilisti che hanno imboccato via Cappuccinelli dalla diramazione Zagarella, traversa di via Melacrino, hanno scoperto della strada chiusa soltanto pochi metri prima del cantiere! Hanno quindi dovuto fare inversione e ripercorrere tutta la strada, lunga e tortuosa con numerose curve cieche, inevitabilmente contromano suonando i clackson per evitare incidenti.

Il segnale di “strada chiusa” non ha alcun senso pochi metri prima del cantiere, ma andrebbe inserito all’inizio della traversa… A Reggio Calabria, invece, tutto è possibile!