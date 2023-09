Reggio Calabria, sprofonda la strada in via Cappuccinelli | FOTO

StrettoWeb

Una grossa voragine ha causato parecchi disagi ai residenti di via Cappuccinelli a Reggio Calabria. La voragine sembrerebbe sia stato causato da un vecchio problema di fognatura non canalizzata bene e questo ha causato nelle scorse ore il cedimento del tratto centrale della strada. Da questa mattina sono intervenuti sul posto i tecnici e sono in corso i lavori di ripristino della voragine.