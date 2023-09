A Reggio Calabria sport, fitness, cultura e sociale: grande successo per il “Mediterranean Wellness”

StrettoWeb

Anche quest’anno si conclude l’evento sportivo-culturale “Mediterranean Wellness – Le Memorie del Mare”, riscuotendo grandissimo successo tra pubblico e partecipanti! Tantissime le attività e gli spettacoli proposti, per questa XI Edizione, organizzata dalla TxT Cooperativa Sociale (afferente al Sistema A.C.U. “Azione Cristiana Umanitaria”, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri) organizzata in collaborazione con l’Associazione ”Istituto Per la Famiglia Nazionale Odv” e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria, nell’ambito del programma “Estate Reggina” 2023.

Numerosissimi i partecipanti, di ogni genere ed età, che hanno preso parte alle tantissime attività proposte: a partire dal serratissimo programma di fitness, realizzato con i 16 migliori istruttori di Reggio, fino ad arrivare ai tornei di basket, ping pong, dama e scacchi, la Mediterranean Wellness ha rappresentato un importantissimo contenitore dello sport, in una delle location più emblematiche e suggestive della Città. Chiunque ha potuto approfittare di un vero e proprio “villaggio del benessere”, progettato e costruito ad hoc per sottolineare l’importanza che l’attività fisica rappresenta, non solo per la salute, bensì come strumento di aggregazione ed inclusione!

Non solo sport

Ma non solo sport! La Mediterranean Wellness, infatti, negli anni si è distinta per essere un evento con un forte risvolto sociale e culturale: infatti, anche quest’anno, sono state affrontate tematiche di grande spessore quali la violenza sulle donne, l’importanza dell’associazionismo e del cooperativismo, la solidarietà e anche il valore che ha il mare rispetto allo sviluppo della nostra Reggio. Infatti, partendo dalle radici storiche magno-greche della nostra terra, sino ad arrivare ad argomenti di grande attualità, come il dibattito sul Ponte sullo Stretto, l’Evento ha proposto al pubblico contenuti di spunto e riflessione grazie ad uno spazio culturale organizzato dalla testata online VeritasNews24, denominato “La Ricchezza che viene dal Mare: il Ponte sullo Stretto”, e che ha visto ospiti di rilievo come il musicantore Fulvio Cama e il Prof. Daniele Castrizio, il tutto moderato dal Giornalista RAI Orazio Cipriani.

E ancora, a promuovere il volontariato attivo, presente all’Arena dello Stretto anche l’Associazione di volontariato “Istituto Per la Famiglia sez. 289 – Gilberto Perri” operante sul territorio locale da più di 20 anni e che si prende cura a 360° delle persone più fragili e bisognose, solitamente escluse e relegate ai margini della società. Partecipe all’Evento, anche l’Associazione “Il Volo delle Farfalle – Evoluzione Autismo”, anch’essa radicata sul territorio, la quale ha svolto numerose battaglie in favore di bambini e ragazzi autistici, con le rispettive famiglie.

Particolarità di quest’anno, sicuramente l’evento nell’evento “Rhegium Revelation: Talenti in Scena!”, un casting, organizzato dalla TxT Cooperativa Sociale, attraverso il quale si è voluto promuovere e valorizzare il talento reggino: ad distinguersi sul palcoscenico, infatti, la leggerezza della giovane ballerina Giorgia Pia Gatto e la voce angelica della piccola, ma grande, Angelica Zina Cottone.

A seguire, anche la seconda edizione del Premio “Donatore Allegro” che l’Associazione di volontariato “Istituto Per la Famiglia sez.289 – Gilberto Perri” ha assegnato a tutte le aziende che in questi anni hanno attivamente e generosamente preso parte alle azioni di solidarietà attraverso donazioni di vario tipo.

Tantissimi gli ospiti che si sono susseguiti sul palcoscenico della Mediterranean Wellness: a partire dallo spettacolo dei bimbi del “Baby Talent for Christ” ispirato al cartone Disney, la Sirenetta, per poi continuare con le esibizioni di danza delle più rinomate scuole reggine come: Jazz Ballet School, A.S.D Ritmica Restart, Centro Danza Etoile, Società Ginnica Gebbione e la Virtus Reggio. Ed ancora la suggestiva performance di ballo con Samuela Piccolo, direttrice della Scuola Professione Danza e di tango dal titolo “La Revancha” di Osvaldo Pugliese, a cura dei maestri Ennio Strongoli e Barbara Fazzari. Da non dimenticare, anche l’esibizione di Enzo Marcianò, illustre cantante reggino famoso a livello nazionale e internazionale, il comico reggino Pasquale Caprì e la giovane band “Christian Music” dell’Istituto per la Famiglia sez.289 Gilberto Perri Odv.

La “Mediterranean Wellness – Le Memorie del Mare” termina dunque con grandissima risonanza il suo undicesimo anno di corsa, permettendo a tutte le realtà del Sistema A.C.U. con tutti i suoi operatori, di potersi manifestare in trasparenza, per fare conoscere, attraverso le opere, il sistema socio-lavorativo fondato dal cuore cristiano di Gilberto Perri. Un sistema che opera come una grande famiglia che, ha spiegato il Presidente Patrizia D’Aguì, seguendo l’esempio di Gilberto Perri e mossa dalla fede in Gesù Cristo, si pone come obiettivo quello di concretizzare la Parola di Dio “Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra“. Il cristianesimo, infatti, si mette in pratica attraverso opere di amore, di misericordia, di giustizia, che sono opere tangibili e riscontrabili in tutte le molteplici attività svolte a livello sociale e culturale dalle varie realtà del Sistema A.C.U. tra i cui frutti vi è anche la realizzazione di eventi di grosso calibro come questo, che arricchiscono l’offerta ludico-culturale di una terra che vede, come chiamata vocazionale, il turismo come fulcro centrale per lo sviluppo del territorio: un frutto che lasciamo raccogliere ai cittadini stessi, con la promessa che le prossime edizioni saranno sempre e ancora più grandiose.