Reggina, San Luca orgoglioso dopo il pari con la Fenice: “l’amore verso un paese, l’onore di averlo difeso”

StrettoWeb

Per San Luca è stata una giornata a sua modo storica e speciale. Anche se il teatro di gara è stato Locri, la piccola cittadina reggina ha avuto l’onore di affrontare la Fenice Amaranto, ripartita dalla squadra che a maggio si giocava la Serie A. Una domenica di festa, per tutta la popolazione, come lo era stato per Roccella e Palmi otto anni fa. Una giornata di sport, sempre nella consapevolezza che tanti tifosi di casa fino a maggio esultavano al Granillo per i gol di Canotto e Fabbian. Perché se Reggio ha fatto grandi numeri in casa lo scorso anno, è anche per merito dei supporters provenienti dalla provincia.

In ogni caso, tornando al post, l’orgoglio per il piccolo Comune è enorme, com’è giusto che sia. “L’amore verso un paese, l’onore di averlo difeso. Orgogliosi di voi”, si legge sulla pagina Facebook del San Luca il giorno dopo il match pareggiato per 0-0.