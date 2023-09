Reggina, Brunetti finisce in Commissione Controllo per “gli atti con cui ha scelto la Fenice Amaranto”

StrettoWeb

Dopo la manifestazione in Piazza Italia di ieri sera, a breve il consigliere comunale Massimo Ripepi, presidente della Commissione Controllo e Garanzia, incontrerà il sindaco Paolo Brunetti. “Questa mattina alle ore 8:00 incontrerò, il sindaco f.f. Paolo Brunetti a Palazzo San Giorgio per controllare gli atti relativi alle motivazioni che lo hanno spinto a scegliere come nuova società di gestione della Reggina Calcio, la “Fenice Amaranto” piuttosto che la cordata di Bandecchi“, fa sapere Ripepi in una nota.

“Ringrazio il sindaco f.f. Paolo Brunetti per aver acconsentito all’incontro, a cui seguirà alle ore 9,30 l’incontro con i tifosi e alle ore 11 l’incontro con la società la Fenice Amaranto“, conclude la nota stampa del consigliere.