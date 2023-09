Reggina, tifosi si riuniscono a Piazza Italia con Ripepi: “domani incontro Brunetti, si riveda il bando”

StrettoWeb

“Ho chiesto a Brunetti un incontro, ci siamo sentiti. Il motivo? Una rivisitazione del bando alla luce dei due diversi fatturati. Nel bando non è stato richiesto il fatturato. Siccome ci dobbiamo iscrivere lunedì, ho chiesto questo incontro. Domani incontro Brunetti alle 8 a Palazzo San Giorgio, continuerò a chiedere la revoca o la rivisitazione del bando per elementi nuovi, che sono i fatturati. Abbiamo lasciato una Ferrari e abbiamo preso una Punto. La cosa più importante è la solidità economica, ma chi ha fatto il bando non ha inserito i bilanci, l’ho detto al Sindaco”. Lo ribadisce il Consigliere Ripepi, che dopo aver chiesto accesso agli atti, ha postato una diretta social da Piazza Italia, dove si è riunito un gruppo di tifosi.

Ad accomunare i supporters amaranto presenti, come si può vedere dalla diretta, lo scetticismo verso la “Fenice Amaranto” e la forte richiesta al Sindaco a rivedere il tutto. I tifosi vogliono Bandecchi, altro partecipante al bando con la sua Unicusano insieme a imprenditori reggini. Lo dicono senza mezze misure e tra questi c’è anche il boss delle trasferte, Carmelo Genovese, del gruppo ultrà Old School Reggina, tra quelli che oggi hanno diffuso un comunicato per esprimere contrarietà alla scelta di Brunetti.