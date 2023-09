Reggina, Malaspina su Brunetti: “venerdì ha scelto La Fenice e oggi gli chiede chiarezza? Stavolta l’hanno fatta veramente grossa…”

StrettoWeb

Sull’assegnazione del bando per la “nuova” Reggina sta succedendo di tutto con polemiche e tensioni che durano da giorni. La scelta de “La Fenice” ha scontentato i tifosi e l’intera città che si sta ribellando a questa scelta del sindaco f.f.. Nella questione è intervenuto anche Nicola Malaspina, già consigliere comunale, che si scaglia contro Paolo Brunetti: “venerdì ha consegnato a questi signori le chiavi della squadra e domenica chiede chiarezza? Come per la partita-truffa di beneficenza, a quanto pare, non hanno fatto la scelta giusta! Affidatevi alla Madonna, questa l’avete fatta veramente grossa”.