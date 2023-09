Reggina, Brunetti regista dell’incontro tra i tifosi e La Fenice al Comune. Tensione altissima | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Grande tensione a Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, dove il sindaco f.f. Brunetti ha convocato una riunione tra gli Ultras della Curva Sud e la dirigenza della nuova società, Fenice Amaranto, scelta dal primo cittadino per la ripartenza della Reggina dalla serie D. Una scelta controversa che ha provocato molte polemiche in città: il mondo del tifo amaranto si è ribellato contro il Sindaco con prese di posizioni forti, numerosi comunicati stampa di gruppi di tifosi che hanno chiesto un passo indietro.

Stamani a Palazzo San Giorgio erano convocati soltanto gli Ultras della Curva Sud, ma si sono presentati altri gruppi di tifosi e non sono mancati i momenti di tensione quando questi hanno iniziato ad inveire contro Brunetti. Alla fine il Sindaco ha consentito l’ingresso anche ad una delegazione degli altri gruppi, ma gli Ultras hanno chiesto di poter entrare da soli quindi dalle 11 fino alle 13 si è tenuta una riunione fiume con gli Ultras, Brunetti, i rappresentanti della Fenice Amaranto e anche il consigliere comunale di opposizione Massimo Ripepi che aveva chiesto una riunione ed è stato coinvolto da Brunetti in questo incontro. Emblematica, a fine dell’incontro, proprio la testimonianza di Ripepi:

Il consigliere Massimo Ripepi

Dopo l’incontro con gli Ultras, è iniziato da poco quello con gli altri gruppi di tifosi che non erano stati invitati ma stamani si sono presentati spontaneamente e hanno ottenuto – grazie alla decisiva interlocuzione del consigliere delegato allo sport Gianni Latella, che non ha mai fatto mistero di preferire la cordata di Bandecchi – la possibilità di un incontro. Si tratta di Leggende Amaranto, Old School e Reggina nel Cuore, gruppi che già ieri si erano esposti e oggi hanno intenzione di chiedere a La Fenice un passo indietro per rimediare a questa situazione ribadendo che se rimarranno loro, non avranno il loro seguito e sostegno illustrandone le motivazioni.

Seguiranno aggiornamenti