Reggina, Ripepi parla con Bandecchi: “è ancora disponibile…”

Non c’è pace a Reggio Calabria: in tutte le vie, in tutte le piazze, anche in questi giorni di Festa di Madonna, si discute di Reggina. La scelta del sindaco f.f. Brunetti ha scontentato tutti, come stiamo documentando ormai da giorni. Tra i più attivi c’è sicuramente il consigliere comunale Massimo Ripepi, il quale, in una diretta facebook, ha confermato di avere avuto un colloquio diretto con Stefano Bandecchi: “ho sentito il sindaco di Terni e mi ha detto che è ancora disponibile a dare una mano. Mi ha rimarcato il fatto di essere stato chiamato per partecipare al bando. Brunetti non lo capisco: poteva scegliere una Ferrari ed invece ha fatto una scelta poco sensata”, rimarca Ripepi.

“Tra poco andrò nuovamente a Palazzo San Giorgio per incontrare il sindaco f.f.: gli dirò di revocare l’assegnazione a Ballarino e di fare una scelta di responsabilità. Io sto facendo tutto questo solo per amore della città, non ho nessun interesse politico”, conclude Ripepi.