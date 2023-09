Paura nel cosentino: le pale dell’elisoccorso urtano contro il guardrail

StrettoWeb

Paura oggi pomeriggio nel cosentino, lungo la statale 18 nei pressi di San Nicola Arcella. Un giovane è rimasto ferito a seguito di un incidente con la sua moto e nell’immediato, è stato allertato il 118. Sul posto è quindi giunto un elisoccorso ma, al momento dell’atterraggio, le pale dell’etica hanno urtato contro i paraventi presenti sul viadotto, conosciuto come Ponte di San Nicola Arcella.

Il velivolo ha quindi riscontrato problemi andando in panne, creando disagi sia per il ferito che per i presenti, terrorizzati dall’urto e bloccati nel traffico. Il giovane è stato quindi trasportato con un’ambulanza a Praia a Mare e, da lì, è stato trasferito al presidio ospedaliero di Catanzaro mediante altro elisoccorso. Sulla strada intanto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno poi ripristinato la corretta viabilità.