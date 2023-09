Fc Lamezia, Saladini e Ferraro si dimettono e lasciano il mondo del calcio

StrettoWeb

Le hanno comprate, le hanno usate, ci hanno giocato. Poi, a danno compiuto, le hanno abbandonate. Così Felice Saladini e Angelo Ferraro, dopo i disastri commessi a Reggio Calabria, si dimettono dal Lamezia e lasciano il calcio. “FC Lamezia Terme – si legge in una nota ufficiale – comunica che Angelo Ferraro lascia il consiglio direttivo della società. Dopo Felice Saladini, anche il cugino del fondatore del club ha rassegnato le dimissioni lasciando così il mondo del calcio”. “Nel Consiglio direttivo, contestualmente, entra a farne parte, dopo il dott. Michele Cardamone, l’avvocato Andrea Parisi rafforzando così la compagine societaria presieduta da Massimo Amendola, sempre più impegnato al raggiungimento degli obiettivi della stagione sportiva appena iniziata”.

Il Lamezia Terme è una creatura di Felice Saladini. Nata con tante polemiche, in contrapposizione alla storica Vigor, che piano piano sta risalendo la china. Non è mai andata oltre la Serie D. Non sappiamo che futuro avrà il nuovo club, gestito ora da altri personaggi, ma sappiamo che gli ultrà non si riconoscono in questa nuova società. L’ennesimo disastro che Saladini ha lasciato in gestione…