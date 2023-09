Catania: stop alle auto a piazza Mazzini

StrettoWeb

Prosegue l’organizzazione sulla viabilità a Catania. Dal 15 ottobre le automobili saranno ufficialmente bandite da piazza Duomo a piazza Mazzini, in pieno centro storico. Da sabato, sarà attivato il “controllo telematico dei varchi di accesso” alla nuova area pedonale, che sarà compresa tra le vie Gagliani, Spadaro Grassi, San Martino, Santa Maria della Lettera, via Auteri e via Gisira.