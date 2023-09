Catania, numero di abbonati da Serie A! E stasera col Crotone il Massimino è sold out!

StrettoWeb

Numeri pazzeschi, ancora, di nuovo. Per chi lo sa, è un’abitudine, quasi non fa più notizia, ma è giusto evidenziarlo. A Catania non si spegne l’entusiasmo dei tifosi dopo la ripartenza la scorsa estate con la nuova proprietà Pelligra. “Ammazzato” il campionato di Serie D, l’obiettivo è recitare un ruolo da protagonista anche in Serie C, per tornare dove la piazza etnea merita. E se merita è proprio per via dello spettacolo che i supporters hanno e stanno continuando a mettere in scena.

Un Massimino vestito a festa, l’anno scorso, in Serie D, a distanza di qualche anno dalle gesta in A, dimostra che in alcune piazze la categoria non c’entra. Conta il progetto, le persone che ci sono dietro e la serietà. Ma non è finita, anzi, è solo iniziata. Lo dimostrano i numeri degli abbonati di quest’anno. La scorsa settimana, a qualche ora dall’ufficialità del lancio della nuova campagna abbonamenti, il dato avevo superato le 7 mila unità. Pazzesco! E ora si contano, una settimana dopo, oltre 13 mila abbonati. Numeri praticamente da Serie A, maggiore di tante altre squadre di Serie A e di tutte quelle di B (ad eccezione della Sampdoria).

Il Catania, infatti, nella classifica di abbonati in Italia, è 13°, dietro solo alle big italiane e alle grandi piazze (Milano, Roma, Torino, Genova, Firenze). Un fatto che dimostra ancor di più quante grandi piazze del Sud meritino la Serie A e invece si ritrovano spesso a soffrire, annaspare e ripartire. A Catania, però, questa volta la ripartenza è col botto. Non solo con il ricco Pelligra, ma anche in campionato. Questa sera (ore 19.45) si apre infatti il girone C di Serie C proprio con un super match: Catania-Crotone. E il Massimino, pensate un po’, è tutto esaurito.