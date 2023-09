Catania: domenica metro gratuita | INFO

StrettoWeb

In occasione della settimana della mobilità sostenibile,la metropolitana di Catania offrirà gratuitamente il suo servizio per tutta la giornata di domenica 17 settembre. Inoltre, il servizio sarà prolungato anche in considerazione della partita di calcio Catania-Picerno in programma domenica sera allo stadio Massimino di Cibali, con corse dei treni ogni 15 minuti in entrambe le direzioni (Nesima e Stesicoro) dalle 8:30 alle 23:50. L’ultima corsa della metropolitana da Nesima, in particolare, sarà alle 23:30 e l’ultima corsa da Stesicoro alle 23:50.

Sino alle 2 di lunedì, il servizio di trasporto sulla stessa tratta proseguirà regolarmente con la navetta notturna bus del metro shuttle, anch’esso gratuito in questa circostanza.