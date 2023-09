Campagna abbonamenti Reggina, la Fenice cambia: nuovi pacchetti e modifiche all’utilizzo del Pos

StrettoWeb

Sono stati diversi i tifosi della Reggina che hanno mosso dei dubbi circa alcune scelte della Fenice Amaranto relativamente alla campagna abbonamenti. Dall’assenza dei pacchetti destinati ad under, over e donne all’obbligo contante per chi avrebbe sottoscritto la tessera al Sant’Agata. Proprio per questo, a qualche giorno dal lancio, la società ha comunicato ufficialmente alcune aggiunte. Come già anticipato sabato da StrettoWeb, ad esempio, è stata inserita la possibilità di pagare anche al centro sportivo con Pos, quest’ultimo tra obbligatorio per legge.

Ad integrazione della precedente comunicazione relativa la campagna abbonamenti “𝐍𝐎𝐈 𝐒𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐑𝐄𝐆𝐆𝐈𝐎 𝐂𝐀𝐋𝐀𝐁𝐑𝐈𝐀” – si legge – di seguito i nuovi pacchetti dedicati agli 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒, 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞 e 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝟔𝟓:

𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒: € 50 euro in 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢 se accompagnato da abbonamento adulto stesso.

𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞: € 50 euro Curva Sud, € 150 Tribuna Ovest Laterale, € 250 Tribuna Ovest Centrale, € 350 Vip.

𝐨𝐯𝐞𝐫 𝟔𝟓: € 50 euro Curva Sud, € 130 Tribuna Ovest Laterale, € 150 Tribuna Ovest Centrale.

Al costo dell’abbonamento, vanno aggiunti i diritti di prevendita Vivaticket pari ad € 2,50. Si comunica inoltre che anche al 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐭’𝐀𝐠𝐚𝐭𝐚, sarà possibile effettuare pagamenti con il 𝐏𝐎𝐒.

𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐒𝐀𝐍𝐓’𝐀𝐆𝐀𝐓𝐀

Lunedì 15.30/19.30

Da martedì a sabato 9.30/12.30 e 15.30/17.30

Domenica chiuso

𝐁𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑𝐒

Via Sbarre Centrali 260/b Reggio Calabria

Orario continuato 9.00/19.30