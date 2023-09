StrettoWeb

Il Messina si prepara all’esordio in campionato, che avverrà questa sera a Cerignola. Per il primo match stagionale, mister Modica ha convocato 18 calciatori. Non ci sono Ragusa, Manetta, Franco e Buffa, chi infortunato e chi squalificato. Di seguito l’elenco.

Questa, invece, la numerazione ufficiale delle maglie. Il 10 va a Emmausso. Ragusa sempre con la 90, per Plescia la 28, mentre la 7 va a Lia, la 11 a Zunno e la 9 a Luciani. Non c’è un numero 1.