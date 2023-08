Zelensky: “Russia rimarrà senza navi se continua attacchi ai porti”

StrettoWeb

“Se la Russia continua a dominare il Mar Nero e a bloccarlo con i missili, allora l’Ucraina farà lo stesso, il che è un’equa difesa delle nostre capacità. Se continuano a sparare, alla fine della guerra potrebbero rimanere senza navi”. È quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista ai media latinoamericani, come riferisce la Nacion. Secondo il leader ucraino, ora i russi non possono vincere, quindi vogliono mettere l’Ucraina in una situazione di stallo usando armi e violenza. “Pertanto, l’Ucraina risponderà sicuramente a qualsiasi attacco alla popolazione civile e ai corridoi del grano”, ha aggiunto.