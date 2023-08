Zelensky: “l’Ue approvi entro il 2023 i negoziati per la nostra adesione”

StrettoWeb

“Alla fine del 2023, il Consiglio europeo dovrebbe approvare la decisione di avviare i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, non c’è alternativa a questo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro con i capi delle missioni diplomatiche straniere, come riportato da Ukrinform. Zelensky ha sottolineato che “è necessario avviare i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea entro quest’anno e per questo il Parlamento di Kiev dovrebbe adottare tutti gli atti legislativi che fanno parte del pacchetto per l’avvio dei negoziati. Per il presidente ucraino si tratta di una questione di sicurezza nazionale, poiché l’Unione europea rappresenta una sicurezza economica e istituzionale per l’Ucraina”.