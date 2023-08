Vulcano: turista colto da infarto, soccorso dai Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Nel primo pomeriggio di oggi 27 agosto 2023 i Vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenuti per soccorrere ed assistere un turista, bloccato in un anfratto nell’isola di vulcano incapace di proseguire, in quanto colto da un principio di infarto durante la risalita al cratere del Vulcano.

La squadra dei vigili del fuoco, comandata di servizio a Vulcano per la campagna antincendio boschivo, lo ha immediatamente raggiunto e, dopo averlo assicurato ad una barella, lo ha affidato alle cure del personale medico, giunto con elicottero ed atterrato in una piazzola a circa 300 metri dall’infortunato.