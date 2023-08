Palmi: grande attesa per la Varia, entusiasmo alle stelle | LIVE

StrettoWeb

È festa grande a Palmi per il grande evento della Varia. Dopo mesi e mesi di attesa, un programma estremamente ricco da un punto di vista religioso e civile, alle ore 18:00 si ripeterà il suggestivo rito della “scasata”. In migliaia sono accorsi nella cittadina dell’area metropolitana di Reggio Calabria per assistere alla manifestazione secolare dedicata alla Madonna della Lettera e diventata nel 2013 patrimonio culturale dell’umanità.

La struttura conica, rivestita di cartapesta bianca e argentea che riproduce il cielo, la luna, il sole e le nuvole, è stata trainata da 200 ‘mbuttaturi lungo il corso Garibaldi di Palmi. Su di essa, inseriti nei complicati meccanismi che fanno ruotare gli astri, gli oltre 30 figuranti che rappresentano la Vergine, il Padreterno, gli angeli e gli Apostoli. A circa 16 metri di altezza si eleverà l’Animella, la bambina che personifica l’innocenza della Madonna, scelta dalla cittadinanza tra le fanciulle palmesi, tenuta dal Padreterno, il giovane uomo che ha il compito di sostenerla. Questa sera il gran finale con concerto di Loredana Bertè, momento finale di un lungo e intenso programma.

Ore 16:26 – In un momento di profonda emozione e unità, i cinque Capo Stanga, donano all’Animella una rosa del colore caratteristico di ognuna delle corporazioni. Ogni rosa è un voto, un desiderio, una preghiera che si eleva al cielo, mentre l’Animella si prepara a salire sul Carro Votivo.