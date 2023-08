Varia di Palmi: il soffice e prezioso abito dell’animella cucito a mano e messo in vetrina | FOTO

StrettoWeb

Mancano poche ore alla tanto attesa “scasata”, il momento più atteso della Varia di Palmi che in questa estate 2023 ha fatto registrare numeri stratosferici di presenze nel comune del reggino. Protagonista indiscussa sarà l’animella, incarnata quest’anno dalla giovane Maria Teresa Leva. In genere, per tradizione, la bimba prescelta dovrebbe provenire da una famiglia bisognosa, e viene scelta dalla comunità palmese.

Posta su una struttura alta 16 metri, la giovane indossa un vestito candido, simile ad “una soffice nuvola bianca puntellata di stelle d’oro con uno spicchio di cielo azzurro. Ammirandolo par di volare verso l’infinito – lo descrivono gli organizzatori –. Il vestito è stato realizzato e ricamato a mano gratuitamente, per amore della nostra città e di questa festa, dalla “sarta Madama” signora Crupi Sina. E’ possibile ammirarlo in esposizione presso la vetrina del negozio YIN sito in C.so Tenente Aldo Barbaro n.ro 42“. I particolari dell’abito sono visibili nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo.

Varia di Palmi: l’animella è “la luce pura della festa”

Si tratta di un capolavoro dai raffinatissimi ricami. L’abito rispecchia il modello della tradizione e permetterà alla giovane animella di rappresentare “la luce pura della festa”. Il tutto mentre 200 giovani, i “mbuttaturi”, vero motore della Varia di Palmi, la traineranno a spalla con tutta la struttura dal peso di 200 quintali. I “mbuttaturi” sono scelti tra gli appartenenti alle cinque tradizionali corporazioni nate dai vecchi mestieri della città: contadini, carrettieri, bovari, artigiani e marinai.