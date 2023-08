Varia di Palmi: prova di coraggio superata per la giovane Animella! | FOTO

StrettoWeb

Il momento più atteso della Varia di Palmi si avvicina. Nei giorni scorsi è stata eletta l’animella, ovvero colei che siederà sulla cima della struttura e che “rappresenta la luce pura della nostra festa”. Si tratta della giovane Maria Teresa Leva, scelta dalla comunità per incarnare l’essenza dell’Animella nella Varia di Palmi 2023.

Ieri, per Maria Teresa, si è svolta l’indispensabile prova di coraggio, come è possibile vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto. La bambina è stata assicurata in cima alla struttura imponente della Varia, alta 16 metri per duecento quintali di peso. La gigantesca macchina verrà trainata a spalla da 200 giovani, i “mbuttaturi”, scelti tra gli appartenenti alle cinque tradizionali corporazioni nate dai vecchi mestieri della città: contadini, carrettieri, bovari, artigiani e marinai.

La prova, per la giovane animella, è stata ampiamente superata. Ora, non resta che attendere il magico momento della celebrazione.