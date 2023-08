Usa: “da Wagner nessuna minaccia a Polonia e alleati Nato”

StrettoWeb

“Non abbiamo nessuna indicazione di minacce alla Polonia o ad altri alleati della Nato da parte del gruppo Wagner”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa sottolineando che dalle informazioni di Washington alcuni dei mercenari “sono andati in Africa, altri sono rimasti in Ucraina e altri ancora si sono spostati in Bielorussia”.