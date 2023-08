L’urlo di 5 mila tifosi al Granillo: “giù le mani dalla Reggina, saremo a Roma” | FOTO, VIDEO e INTERVISTE

StrettoWeb

Brividi. Solo brividi. Un anticipo di campionato? Un posticipo? No, purtroppo. E aumenta l’amarezza. Il Granillo questa sera, ma non c’erano dubbi, è bellissimo. La Sud è sold out, la Gradinata piena di bambini. E sembra una partita. Grandi applausi per Taibi e Inzaghi, pesantissime contestazioni contro la Lega, Gravina, Saladini e Cardona.

Questa è la serata che vede protagonista lo stadio reggino per l’iniziativa di Curva Sud, squadra e Istituzioni. Presenti in tantissimi. Ci sono Taibi e Inzaghi, con diversi dipendenti amaranto e i calciatori Loiacono (arrivato apposta da Bari), Liotti, Gagliolo e Di Chiara; ci sono i capi ultrà; ci sono i Sindaci Brunetti e Versace, c’è la Senatrice della Lega Minasi, c’è il Delegato allo Sport Latella.

Dopo le parole di mister, ds e calciatori, è la volta del comunicato degli ultrà, che annuncia la presenza in massa a Roma per il Consiglio di Stato. “Non vogliamo più vedere a Reggio gente come Saladini e Gallo, basta imprenditori sciacalli, basta usare la Reggina come un giocattolo. Saremo a Roma, ci organizzeremo per presentarci in massa. Se sarà Serie D, invece, la affronteremo come già fatto”.

