Taibi: “nessuno deve toccare la nostra Reggina, si parli solo di B”. Calciatori commossi: Loiacono arrivato da Bari

“Noi siamo qua per la nostra Reggina, che nessuno deve toccare. La Reggina è nostra. Fino al 29 restiamo tutti uniti a sperare che i nostri Avvocati possano ribaltare questa situazione. Dobbiamo parlare solo di Serie B“. Parola di Massimo Taibi. Il direttore sportivo della Reggina è presente al Granillo per l’iniziativa di istituzioni e ultrà, che hanno annunciato la loro presenza a Roma. Acclamato anch’egli, così come Inzaghi, che è passato dallo stadio nel giorno del suo compleanno e ha fatto gol sotto la Sud insieme al piccolo Edo.

Il ds della Reggina Massimo Taibi

Presente con lui anche una piccola delegazione di calciatori, commossi. Capitan Loiacono è arrivato addirittura da Bari apposta per stasera, così come Di Chiara, partito dalla propria località di residenza; insieme a loro Liotti e Gagliolo. Anche loro si sono detti tristi per questo epilogo e anche loro, come scritto nella lettera di oggi, confidano in un buon esito del Consiglio di Stato. Di seguito il video dell’intervento.

