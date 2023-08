Reggina, Inzaghi saluta con una promessa: “volevo rimanere, tornerò per completare l’opera”

StrettoWeb

“Pippo Inzaghi uno di noi“, urla la Sud. Lui arriva, acclamato come i grandi campioni. “Ciao a tutti, anche stasera siete in tanti. Io sono qui nel giorno del mio compleanno perché volevo ringraziare tutti al termine di questa stagione bellissima”. Così si esprime il mister nel corso dell’iniziativa al Granillo. Applausi per lui, anche un po’ di commozione.

“Avrei voluto festeggiare un altro compleanno, tanta gente mi diceva un anno chi me la faceva fare, ma oggi sono ancora più contento della scelta. Questa città ha adottato me, mia moglie e i miei figli. Ho aspettato il più possibile per parlare, ho visto andar via tanta gente, loro erano lo zoccolo duro. Sono sicuro che la Reggina tornerà a splendere. Vi prometto che un giorno tornerò, non lascio le cose a metà”, aggiunge il mister che tiene in braccio il piccolo Edo, con la maglia amaranto, il quale torna a segnare, sotto la Sud come quella sera di qualche mese fa. Tutto suo padre, si direbbe. E lui che, insieme al papà, riceve la targa e taglia la torta per il suo 50° compleanno. Insieme a lui anche una delegazione di calciatori: Loiacono, Liotti, Gagliolo e Di Chiara.