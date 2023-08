Urina sui pazienti e colpisce lo staff medico: fermato un extracomunitario

StrettoWeb

Paura all’ospedale Maggiore di Parma: un uomo, di origine tunisina, si è reso protagonista di un grave episodio nel pronto soccorso della città. Il 40enne si trovava infatti nel presidio per alcuni accertamenti sanitari ma, probabilmente sotto effetto di alcol o droga, ha cominciato a dare di matto. Agitato, ha urinato su alcune barelle dove erano presenti i pazienti ricoverati e ha colpito lo staff medico che tentava di fermarlo. Urlando, la sorveglianza notturna lo ha trascinato in bagno per calmarlo ma l’uomo, ormai in stato confusionale, ha cercato di sradicare il lavandino per lanciarlo addosso alle guardie. A quel punto, gli agenti hanno utilizzato dello spray urticante per fermarlo e, una volta inoffensivo, è stato bloccato e consegnato ai poliziotti giunti sul posto. Il colpevole è stato ora denunciato alle autorità competenti.