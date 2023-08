Un annullo filatelico di Poste Italiane dedicato alla Varia di Palmi

StrettoWeb

In occasione dei festeggiamenti patronali dedicati alla Madonna della Lettera e della Varia (Rc), in programma il prossimo 27 agosto 2023 a Palmi (Rc), Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Festa della Madonna della Lettera e della Varia – 26.8.2023 – 89015 Palmi (Rc)”, richiesto dalla Fondazione “Varia di Palmi”.

Il giorno prima, sabato 26 agosto, dalle ore 10 alle 15, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane che verrà allestito in piazza Primo Maggio.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Reggio Calabria. Ufficio postale di Palmi/ Sportello filatelico Via Cesare Battisti, 1 – 89015 Palmi (tel. 0966-419939)

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.