Ucraina: la Casa Bianca chiederanno al Congresso altri 13 miliardi di aiuti per Kiev

Il presidente Joe Biden chiederà al Congresso l’autorizzazione per altri 13 miliardi di dollari di aiuti di emergenza all’Ucraina. Lo riferiscono fonti dell’Associated Press. Biden chiederà inoltre al Congresso 12 miliardi di dollari per sostenere le spese del governo federale per fare fronte alle emergenze legate ai disastri naturali. L’ultima richiesta di autorizzazione al Congresso per gli aiuti a Kiev venne avanzata lo scorso novembre.