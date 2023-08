Ucraina: dagli Usa altri 200 milioni di aiuti militari

StrettoWeb

Il Pentagono fornirà all’Ucraina 200 milioni di dollari in armi e munizioni per sostenere la sua controffensiva mentre le truppe in prima linea affrontano ostacoli significativi contro una difesa russa ben radicata. Lo riferiscono due funzionari statunitensi all’Ap. L’Ucraina ha già ricevuto più di 43 miliardi di dollari dagli Stati Uniti da quando la Russia ha invaso lo scorso anno.