Taormina, caso Angelo Duro. De Luca: “spettacolo indecoroso, lesa l’immagine della città”

“Sarà anche bravo come comico, ma ancora deve crescere“. E’ quanto afferma il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca riferendosi al comico Angelo Duro e continua il botta e risposta tra i due dopo che gli agenti della polizia locale hanno elevato tre verbali da 206 euro ciascuno al comico. Lo show man palermitano in una nota ha detto di assumersi le sue responsabilità e che pagherà la multa che gli è stata comminata. Attraverso il suo legale, Angelo Duro ha fatto sapere che la reazione del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, è stata altamente lesiva, con minacce palesi e istigazione alla violenza.

De Luca quindi ribatte: “apprendo con una certa sorpresa del comunicato stampa dell’avvocato di Angelo Duro e del tentativo di Duro di passare per vittima, quando qui l’unica vittima di questo indecoroso show è la comunità di Taormina. Cosa avrei dovuto fare dopo che Duro ha imbrattato la città disegnando “cxxxi”? Qui non siamo davanti a uno spettacolo comico, non può essere tutto un gioco”. “È stata lesa l’immagine di Taormina, dei taorminesi, non quella di Angelo Duro che ha disdettato per ben due volte l’incontro con il sottoscritto proprio richiesto da lui per spiegare le sue ragioni e non ha nemmeno avuto il coraggio di assumersi le sue responsabilità”, sottolinea De Luca.