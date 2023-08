Serie B, il Palermo degli ex Reggina sbanca Reggio Emilia e scatena l’entusiasmo per l’esordio casalingo di sabato

StrettoWeb

Il Palermo degli ex Reggina (in campo titolari Pigliacelli, Lucioni e Insigne) vince e convince nella seconda partita stagionale del campionato di serie B: questa sera i rosanero hanno espugnato per 1-3 il campo della Reggiana con una grande superiorità rispetto agli avversari neopromossi. Dopo il vantaggio di Lucioni al 7° minuto, il Palermo ha sofferto la verve dei padroni di casa soltanto nella prima parte della ripresa quando la Reggiana nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Marcandalli rimediata al 42°, è riuscita a pareggiare con Lanini al 63°.

Il Palermo, però, si è subito riportato in vantaggio con Segre e poi in pieno recupero ha dilagato sfruttando gli spazi in contropiede con il definitivo 1-3 firmato da Soleri. Con questo successo il Palermo risale la classifica portandosi a 4 punti dopo il buon pari rimediato all’esordio sul campo del Bari. Adesso c’è grande attesa per l’esordio casalingo in programma per sabato 2 settembre alle 18:30 contro il FeralpiSalò che stasera ha perso 3-0 ad Ascoli ed è ultimo in classifica con zero punti e zero gol fatti dopo tre partite tutte perse malamente. In città cresce l’entusiasmo e si prospettano almeno 20 mila tifosi sugli spalti a testimoniare l’euforia di una tifoseria che sogna il ritorno in serie A, dichiarata ambizione della società.